Blueside Jazz Club Stagione in quattro atti

Il Blueside Jazz Club di via Oberdan ha annunciato la ripresa delle attività con una stagione ricca di eventi. La serata di lancio ha visto artisti jazz esibirsi dal vivo, mentre i laboratori creativi attirano appassionati di artigianato e design. Inoltre, gli spazi dello showroom ospitano vernissage e pop-up legati al mondo del vetro. La scelta di proporre concerti, esposizioni e workshop in un unico percorso testimonia la volontà di coinvolgere diversi interessi culturali. La stagione 2026 si apre con entusiasmo.

Un percorso creativo tra musica, sperimentazione artistica, design e gusto per la nuova stagione del Blueside Jazz Club: lo spazio culturale di via Oberdan si rilancia con il ricco cartellone 2026 articolato in quattro categorie: live con concerti dal vivo, laboratori creativi artigianali, vernissage, pop up, in scena nello showroom Blueside, dedicato al mondo del vetro. La stagione prende il via oggi con il laboratorio creativo "Invecchia il tuo vetro con la sabbia e le spezie", un corso pratico che dalle 9 alle 12 invita i partecipanti a lavorare su vasi in vetro di ispirazione alchemica, trasformandoli attraverso stratificazioni di sabbie, terre naturali, spezie e pigmenti.