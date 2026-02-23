All of Swing Batti il piede il ritmo chiama al Blueside Jazz Club

Una serata dall’atmosfera calda, elegante e irresistibilmente swing. All of Swing è un viaggio musicale tra le sonorità senza tempo del jazz e dello swing, pensato per farti battere il piede. E sorridere. Dai momenti più intimi e raffinati alle parti più ritmate e travolgenti, la musica accompagnerà il pubblico in un percorso che va da Frank Sinatra a Natalino Otto, passando per l’ironia e l’energia di Renato Carosone. Un susseguirsi di emozioni, groove e buonumore, perfetto per lasciarsi andare dopo cena. Durante la serata verranno serviti piccoli cocktail abbinati a sfiziosi assaggi, presentati con stile nei migliori prodotti della collezione Blueside Emotional Design: un’esperienza che coinvolge tutti i sensi, tra musica, gusto e atmosfera. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Blueside Jazz Club Stagione in quattro attiIl Blueside Jazz Club di via Oberdan ha annunciato la ripresa delle attività con una stagione ricca di eventi.

