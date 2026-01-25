Tor Bella Monaca forza posto di blocco | preso pusher dopo inseguimento

A due giorni dal maxi blitz con sequestro di armi e droga, i carabinieri di Tor Bella Monaca intensificano l’attività di controllo nel quartiere. Questa mattina, durante un posto di blocco, è stato arrestato un pusher dopo un inseguimento. L’operazione fa parte di un più ampio sforzo per garantire maggiore sicurezza e riportare la calma in questa zona.

A due giorni dal maxi blitz che ha portato al sequestro di armi e droga, prosegue senza sosta l’offensiva dei carabinieri nel quartiere di Tor Bella Monaca.I militari della compagnia di Frascati, con il fondamentale contributo dei paracadutisti del 1° Reggimento Tuscania e delle unità del nucleo.🔗 Leggi su Romatoday.it

Lotta allo spaccio a Tor Bella Monaca, 3 pusher colti in flagranteNella zona di Tor Bella Monaca, i carabinieri di Frascati e Roma Tor Bella Monaca, insieme ai cani antidroga del Nucleo Cinofili, hanno individuato e fermato tre persone coinvolte nello spaccio di sostanze stupefacenti.

Spaccio a Tor Bella Monaca. Pusher in fuga chiedono aiuto a familiari e condominiNella zona di Tor Bella Monaca, due persone coinvolte in attività di spaccio sono fuggite dopo essere state sorprese dalle forze dell'ordine.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Tor Bella Monaca, rinasce il Ferro di cavallo: a marzo pronta la nuova torre; Teatro Tor Bella Monaca; La pistola nascosta nell'ascensore e il sequestro di droga. Blitz a Tor Bella Monaca nelle piazze dello spaccio; Al Teatro Tor Bella Monaca una settimana tra memoria e risate.

TOR BELLA MONACA, LO STATO RAFFORZA LA PRESENZA: CARABINIERI IN PRIMA LINEA, MA URGONO NUOVE RISORSEPresidio rafforzato nei quartieri più complessi della Capitale L’Arma dei Carabinieri intensifica il presidio a Tor Bella Monaca, uno dei quartieri più c ... infodifesa.it

Gualtieri parla e Salvini se ne va. Cosa è successo a Tor Bella Monaca tra il sindaco e il ministroScambio teso tra Roberto Gualtieri e Matteo Salvini a Tor Bella Monaca durante un sopralluogo PNRR. Il sindaco critica il Piano Casa, Salvini si allontana dal punto stampa. tag24.it

Un’altra serie di blitz antidroga dei Carabinieri nella Capitale ha portato a 13 arresti per spaccio. Le operazioni hanno interessato diversi quartieri della città, tra cui Quarticciolo, Centocelle, Tor Bella Monaca, Tor Vergata, l’area sud-est, la zona della Stazione x.com

Tor Bella Monaca, lo Stato alza il livello. Carabinieri in prima linea con un dispositivo straordinario. Presenza rafforzata, operazioni ad alto impatto e una richiesta chiara: più risorse per garantire sicurezza e legalità. Continua a leggere… https://i - facebook.com facebook