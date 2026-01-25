Tor Bella Monaca forza posto di blocco | preso pusher dopo inseguimento

A due giorni dal maxi blitz con sequestro di armi e droga, i carabinieri di Tor Bella Monaca intensificano l’attività di controllo nel quartiere. Questa mattina, durante un posto di blocco, è stato arrestato un pusher dopo un inseguimento. L’operazione fa parte di un più ampio sforzo per garantire maggiore sicurezza e riportare la calma in questa zona.

A due giorni dal maxi blitz che ha portato al sequestro di armi e droga, prosegue senza sosta l’offensiva dei carabinieri nel quartiere di Tor Bella Monaca.I militari della compagnia di Frascati, con il fondamentale contributo dei paracadutisti del 1° Reggimento Tuscania e delle unità del nucleo.🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

