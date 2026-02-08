Curiosità sulla Terrazza degli Innamorati nasce Trentinara sotto le stelle

La Terrazza degli Innamorati di Trentinara si accende di nuova luce. Questa sera viene inaugurata “Trentinara sotto le stelle”, un’installazione artistica firmata da Miretta Sparano. L’opera trasforma il borgo in un luogo di sogno, dove grandi e piccini possono immergersi in un’atmosfera magica. È un progetto che vuole celebrare il senso di comunità e la forza di un paese che guarda al futuro con speranza.

“Geometrie emozionali, un cielo stellato e nastri colorati avvolgono le case raccontando valori universali: lotta al cancro, salute mentale, tutela dell’infanzia, pace, rispetto della donna, inclusione, neurodiversità e amore per la vita. - spiega il sindaco Rosario Carione- Non solo arte, ma un manifesto etico che invita a sentirsi parte di un’unica umanità, fragile e preziosa”. Tanta curiosità. SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Crollo e cedimenti senza fine a Salerno: nuovo sprofondamento del suolo dove è prevista l'inaugurazione di una mattonella🔗 Leggi su Salernotoday.it Approfondimenti su Trentinara Sotto Le Stelle Un fidanzato per mamma, Natale sotto le stelle e Sotto una nuova stella su TV8 oggi: trama e finale Nasce "Terrazza Irpinia", un nuovo capitolo per Terre d'Irpinia a Casa Sanremo 2026 Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Trentinara Sotto Le Stelle Argomenti discussi: I cadini del Brenton, un piccolo paradiso nella Valle del Mis. Curiosità, sulla Terrazza degli Innamorati nasce Trentinara sotto le stelleNuova installazione artistica sulla Terrazza degli Innamorati di Trentinara: a far sognare grandi e piccini, l'opera realizzata da Miretta Sparano Art, per trasformare il borgo in un simbolo di ... salernotoday.it Buon Lunedì 19 gennaio | oroscopo, almanacco e curiosità del giorno facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.