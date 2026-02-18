Scuole e istituzioni unite per il benessere degli studenti | nasce Relazioni al Centro

L’obiettivo è ambizioso: leggere il disagio giovanile non come una criticità individuale, ma come un segnale che interpella l’intero contesto educativo Mettere le relazioni al centro della crescita educativa, contrastare la solitudine di studenti e famiglie, costruire una rete stabile tra scuola e territorio. Con questi obiettivi prende ufficialmente il via il progetto triennale 2025-2027 “Relazioni al Centro”, presentato nei giorni scorsi nella cornice del liceo scientifico Fulcieri Paulucci di Calboli. Il liceo forlivese assume il ruolo di scuola capofila in un accordo di rete che punta a superare la frammentazione degli interventi, mettendo a sistema risorse e competenze già presenti sul territorio.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Federico II, università in rete per il benessere psicofisico degli studenti: nasce Pro-Ben – PrimaFederico II presenta Pro-Ben, un innovativo progetto dedicato al benessere psicofisico degli studenti.

Crans-Montana, le scuole di Milano unite nel dolore. La preghiera degli studenti: “Ingiustizia inaccettabile”Gli studenti dell’Istituto Leone XIII di Milano hanno organizzato una preghiera collettiva nella loro chiesa scolastica, esprimendo solidarietà e dolore per quanto accaduto a Crans-Montana.

L’associazione La Scuola di Atene e le istituzioni unite per prevenire forme di violenzaL’unione fa la forza. Nel nostro specifico caso l’unione rappresenta la sinergia tra l’associazione La Scuola di Atene e le istituzioni, la forza diventa sinonimo di arma fondamentale per combattere ... latinaoggi.eu

Taranto, Scuola e Istituzioni unite contro bullismo e cyberbullismoL’Istituto San Giovanni Bosco di Taranto organizza due incontri formativi rivolti alla Scuola Primaria e Secondaria, con la partecipazione della Polizia di Stato e del Tribunale, per parlare di preven ... giornaledipuglia.com

Mirano a costruire accordi tra famiglie, scuole e istituzioni sulle modalità di uso degli smartphone e delle chat e fornisce delle linee guida ai ragazzi sull’uso degli smartphone e delle innovazioni digitali, compresa l’intelligenza artificiale, e sulle regole relative a facebook