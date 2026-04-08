Il Perù si prepara alle elezioni generali del 12 aprile con 35 candidati in corsa e un numero record di osservatori internazionali presenti sul territorio. La sfida si svolge in un contesto di frammentazione della destra politica, che comunque appare in vantaggio rispetto alle altre forze. La partecipazione di numerosi monitoraggi esterni testimonia l’attenzione internazionale verso questa consultazione elettorale.

Il Perù voterà il 12 aprile per le elezioni generali, un appuntamento caratterizzato da una massiccia presenza di monitoraggi internazionali e da un dominato da una destra frammentata ma in vantaggio. La sorveglianza del voto raggiungerà livelli mai visti prima. José Pérez Duharte, che guida l’Ufficio generale di cooperazione e relazioni internazionali, ha confermato che i delegati stranieri accreditati hanno superato i 500, una cifra definita storica. L’impegno esterno è guidato dall’Unione europea, che invierà più di 150 persone per monitorare le operazioni. A seguire l’Organizzazione degli Stati americani, che ha previsto l’invio di 90 osservatori sul campo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Perù, 35 candidati e record di osservatori: sfida per il potere

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