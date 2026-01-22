Il 22 gennaio 2026 segna l'inizio della 98ª edizione degli Oscar, uno degli eventi più attesi nel settore cinematografico. Quest’anno, tra i candidati e i favoriti, emerge una sorpresa:

Oggi, 22 gennaio 2026, il mondo del cinema ha ufficialmente acceso i motori per la 98ª edizione degli Academy Awards. Le nomination delineano una corsa all’oro che culminerà nella notte tra il 15 e il 16 marzo. Il palcoscenico sarà ancora una volta quello del prestigioso Dolby Theatre di Los Angeles, dove Conan O’Brien tornerà a fare gli onori di casa per il secondo anno consecutivo. L’Academy ha selezionato dieci titoli per il premio come Miglior Film, spaziando tra generi opposti: dalla velocità di F1 all’horror d’autore di Bugonia, passando per i drammi storici e psicologici come Hamnet e I peccatori. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Oscar 2026, tutti i candidati e i favoriti, ma un vincitore c’è già: I peccatori batte il record di nomination

Oscar 2026 nomination: I peccatori fa record storico, seguito da Una battaglia dopo l’altraLe nomination agli Oscar 2026 sono state annunciate, con

Oscar 2026, le nomination per ogni categoria. Il record dei Peccatori con sedici candidature. Non era mai successoEcco le nomination degli Oscar 2026, con alcune novità e record.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Oscar 2026: Chi Vincerà Le Previsioni Di Facce Di Nerd! - Matioski Clip

Argomenti discussi: Oscar 2026, chi sono i favoriti alla vigilia dell’annuncio delle candidature; Oscar 2026, i favoriti per le nomination: i film internazionali e d’animazione; Oscar 2026, le nomination presentate in diretta da Danielle Brooks e Lewis Pullman; Oscar 2026, scatta la fase decisiva delle nomination: i 5 giorni del voto.

Oscar 2026, mai così tante nomination come per Sinners: insegue Una battaglia dopo l’altra». Tutti i film e le categorie in garaNeanche Titanic e La la land avevano ottenuto tante candidature come il drama sui vampiri. Attesa per la cerimonia al Dolby Theater di Los Angeles nella notte tra il 15 e 16 marzo ... open.online

Oscar 2026, record di candidature per I peccatori, seguito da Una battaglia dopo l'altra e Marty Supreme. Ecco tutte le nominationIl film di Ryan Coogler segna la storia: è la prima volta che un film ottiene ben 16 nomination. La premiazione in programma nella notte del 15 marzo. mymovies.it

Sii te stesso, tutti gli altri, sono stati presi Oscar Wilde #miTrovoMoltoBene #unTemaAlGiorno @UnTemaAlGiorno Renoir x.com

La corsa agli Oscar 2026 è iniziata come sempre: tutti parlano di cinema, nessuno ammette che si tratta di potere. Di chi può vincere, certo, ma soprattutto di chi è autorizzato a vincere. Il resto è decorazione, red carpet, narrativa edificante, comunicati stampa c - facebook.com facebook