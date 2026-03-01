Khamenei è morto la conferma di Teheran Trump | Ci sono buoni candidati esulta il figlio dello scià Gli ayatollah e l’ex poliziotto | chi può salire al potere

La televisione di Stato iraniana ha annunciato questa mattina la scomparsa di Ali Khamenei, 86 anni, che governava il paese come Guida suprema dal 1989. Nel frattempo, il figlio dello scià ha commentato la notizia esprimendo ottimismo sulla possibilità di nuovi candidati. Tra le figure potenzialmente coinvolte nel processo di successione ci sono membri degli ayatollah e un ex ufficiale di polizia.

La televisione di Stato iraniana ha confermato nelle prime ore di oggi la morte della Guida suprema Ali Khamenei, 86 anni, al potere dal 1989. Teheran ha decretato 40 giorni di lutto e sette giorni festivi. Un presentatore della tv di Stato ha dichiarato che «con il martirio della guida suprema, la sua strada e la sua missione non andranno perdute né dimenticate». L’agenzia Fars, come riportato da ANSA-AFP, ha confermato anche la morte della figlia, del genero e della nipote di Khamenei negli attacchi di sabato sulla capitale. Secondo quanto riferito, tra le vittime ci sarebbe anche una delle nuore. Migliaia di persone vestite di nero si sono radunate in piazza Enghelab a Teheran, scandendo slogan contro Stati Uniti e Israele e sventolando bandiere iraniane con le foto della Guida suprema. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Netanyahu e l'attacco Usa-Israele all'Iran: «Ci sono segnali che Khamenei sia morto. Operazione guidata da Trump, il regime non deve esistere». Teheran colpisce Dubai Chi è l'ayatollah

«Abbiamo ucciso Khamenei», i missili di Usa e Israele sull'Iran decapitano il regime. La tv di Stato a Teheran conferma: l'ayatollah è morto. A Dubai droni su hotel e aeroporto, esplosioni a Tel AvivDal nostro inviatoLa aspettavano di notte, col buio, invece la resa dei conti è cominciata in piena luce, quando a Teheran erano le 9 e mezza del...

