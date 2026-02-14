Schianto durante le consegne perde il controllo del furgone e abbatte un palo | un 60enne al Bufalini

Un uomo di 60 anni ha perso il controllo del suo furgone durante una consegna e ha abbattuto un palo nel quartiere Bufalini. L’incidente è avvenuto sabato mattina, quando il veicolo, carico di prodotti da forno destinati ai bar locali, è finito fuori strada. Il conducente stava attraversando la zona con l’obiettivo di consegnare la merce, ma improvvisamente ha perso la stabilità del mezzo.

Incidente all’alba in via Flaminia Conca. Il mezzo, impegnato nelle consegne ai bar, ha abbattuto un palo della luce. L’uomo trasportato al Bufalini Schianto nella mattinata di sabato (14 febbraio) per un furgoncino che stava effettuando consegne di pasticceria per alcuni bar della zona. Lungo la via Flaminia Conca, attorno alle 6,30 del mattino, il conducente del mezzo ha perso il controllo, concludendo la corsa contro un palo della luce, che è stato abbattuto nell’impatto. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto nell’incidente. Il conducente, un 60enne, è rimasto ferito e si è reso necessario l’intervento dei sanitari.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Questa mattina all'alba, in via Cantore a Sampierdarena, un incidente stradale ha causato la perdita di controllo di un'auto, che ha abbattuto un palo della luce.

Un uomo di 64 anni, colto da un malore mentre era alla guida, ha perso il controllo dell’auto e si è schiantato contro un palo.

