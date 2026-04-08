Durante il secondo turno del Rolex Monte-Carlo Masters, il match tra Daniil Medvedev e Matteo Berrettini è stato segnato da un episodio insolito. Dopo aver perso il confronto, Medvedev ha distrutto la racchetta tra gli applausi del pubblico, dando vita a una scena che ha attirato l’attenzione di tutti gli spettatori presenti. La partita si è conclusa con la vittoria di Berrettini, lasciando Medvedev visibilmente frustrato.

Una scena surreale ha caratterizzato il match del secondo turno del Rolex Monte-Carlo Masters tra Daniil Medvedev e Matteo Berrettini. Il tennista russo ha completamente perso il controllo durante quello che si è rivelato uno degli incontri più umilianti della sua carriera, conclusosi con un pesantissimo 6-0 6-0 in favore dell’italiano. Dopo un primo set dominato da Berrettini, chiuso senza concedere nemmeno un game all’avversario, Medvedev ha subito il break anche nel secondo game del secondo set. Il punteggio di 6-0 2-0, senza alcun game conquistato, ha fatto esplodere la frustrazione del russo in un episodio che difficilmente verrà dimenticato sui campi in terra rossa del Principato. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Perde con Berrettini a Montecarlo e non ci vede più: Medvedev distrugge la racchetta tra gli olé del pubblico

Medvedev, che follia: distrugge la racchetta tra gli olé del pubblico. A fine gara i fischi di MontecarloPerde la testa Daniil Medvedev nel match del secondo turno a Montecarlo, contro Matteo Berrettini.

Medvedev distrugge la racchetta contro Berrettini: il pubblico lo fischiaGiornata da dimenticare a Montecarlo per Daniil Medvedev, che ancora una volta dimostra di non apprezzare particolarmente la terra rossa.

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