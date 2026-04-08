Medvedev che follia | distrugge la racchetta tra gli olé del pubblico A fine gara i fischi di Montecarlo

Durante un match a Montecarlo, il tennista russo, in svantaggio 6-0, 2-0 contro un avversario italiano, ha distrutto la racchetta scagliandola sei volte contro il terreno. L’atto ha provocato gli applausi del pubblico, ma anche i fischi al termine della partita. L’atleta ha poi gettato la racchetta nel cestino, terminando così il suo gesto di nervosismo.

Perde la testa Daniil Medvedev nel match del secondo turno a Montecarlo, contro Matteo Berrettini. Dopo aver subito un terrificante 6-0 nel primo set, il russo subisce anche il break nel secondo game del parziale successivo: 6-0, 2-0, nessun game vinto. E si scatena la furia. Dopo l'errore di dritto, Medvedev scaglia la racchetta sulla terra rossa di Montecarlo. Poi la raccoglie e la sbatte di nuovo al suolo. E ancora. Sei volte, mentre si incammina verso la propria sedia. In una scena surreale, fra gli olé del pubblico a ogni nuovo lancio. Il russo chiude gettando direttamente i resti della racchetta distrutta nel cestino a bordo campo, prima di ricevere l'inevitabile warning dal giudice di sedia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Medvedev, che follia: distrugge la racchetta tra gli olé del pubblico. A fine gara i fischi di Montecarlo Clamoroso a Montecarlo: Berrettini distrugge Medvedev e gli rifila un doppio bagelChe Medvedev non sia un amante della terra rossa è una cosa risaputa, ma alzi la mano chi si aspettava una partita simile al secondo turno del primo... Arthur Fils si sfoga a Indian Wells: distrugge la racchetta, che finisce subito nella spazzaturaArthur Fils si è sfogato con foga eccessiva durante la partita di Indian Wells con Alexander Zverev distruggendo la sua racchetta che pochi secondo è...