Il conflitto tra Iran e le potenze occidentali è al centro di un’analisi che evidenzia come le azioni militari e diplomatiche abbiano portato a un risultato insperato. Secondo le fonti, le operazioni condotte da Israele e dagli Stati Uniti contro l’Iran non sono riuscite a ottenere gli effetti sperati, portando a un rafforzamento del paese mediorientale. La situazione si è evoluta in modo tale da segnare un cambiamento nel panorama geopolitico, segnato dalla fine di un sistema unipolare.

Se Tel Aviv non riuscirà a far saltare tutto continuando le sue aggressioni al Libano, la guerra illegale di Israele e degli Stati Uniti contro l’Iran si è conclusa con la sconfitta degli aggressori e la vittoria dell’aggredito, dell’Iran. Si tratta di un risultato assai rilevante che segnala e accentua il declino degli Usa e pone le condizioni per un deciso ridimensionamento del ruolo del criminale stato di Israele in Medio Oriente. Dopo questa sconfitta – che il criminale atteggiamento del governo israeliano può solo aggravare – il mondo unipolare è largamente archiviato e comincia a delinearsi la possibilità che un mondo multipolare si affermi oltre che nella realtà dei rapporti economici anche nella concretezza delle relazioni tra popoli e stati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Perché Trump e Netanyahu hanno perso la guerra in Iran: è la fine del mondo unipolare

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Bradanini riflette sulla guerra in Iran: ecco perché per Teheran la proposta di Trump è irricevibile, con la tregua che non soddisfa gli ayatollah. Intervista condotta dalla nostra @eleonorarossi__ Intervista completa sul nsotro sito #iran #israele #hormuz #tru - facebook.com facebook

Iran: ecco perché Trump non ha attaccato Iran-Usa, come si è arrivati alla tregua x.com