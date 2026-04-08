Perché spero che la maggioranza di governo Usa rimuova Trump per manifesta incapacità

Il 10 gennaio 2018, il comitato editoriale di un noto quotidiano statunitense pubblicò un editoriale intitolato “Trump è fuori di testa?” in cui esprimeva preoccupazioni sulla gestione dell’allora presidente. Quel testo rappresentò un momento di riflessione pubblica sulla capacità dell’allora leader di governare, suscitando reazioni e dibattiti nel panorama politico e mediatico. La questione sulla sua capacità di esercitare il ruolo ha continuato a essere discussa nel tempo.

Quando il comitato editoriale del New York Times, il 10 gennaio 2018, espresse le sue preoccupazioni su Trump in un redazionale intitolato “Trump è fuori di testa?”, si dimostrò al contempo lucido e ingenuo. Lucido nell’analisi: “Donald Trump è mentalmente idoneo a essere presidente degli Stati Uniti? Il suo comportamento — impulsivo, erratico, disonesto, infantile, volgare — è così allarmante, e così lontano da ciò che gli americani si aspettano dal loro presidente, da richiedere una spiegazione più profonda. Cosa non va nel signor Trump è evidente a chiunque lo ascolti parlare, legga i suoi tweet e osservi gli effetti del suo comportamento — sulla presidenza, sulla nazione e sulle sue istituzioni più importanti, e sull’integrità dell’ordine globale”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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