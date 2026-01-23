Meloni irritata per la domanda su Trump | Il presidente Usa un problema? Spero che presto potremo dargli il Nobel

Durante un’intervista, Meloni ha espresso la speranza di poter assegnare il Nobel per la pace a Donald Trump, auspicando un suo ruolo positivo sulla situazione in Ucraina. La premier ha sottolineato l’importanza di un impegno concreto per una pace stabile e duratura, auspicando che Trump possa contribuire a questa prospettiva e che, in futuro, possa essere considerato per questo riconoscimento.

"Spero che potremo dare il Nobel per la pace a Trump e confido che possa fare la differenza anche sulla pace giusta e duratura per l'Ucraina, e quindi finalmente anche noi potremo candidare Donald Trump al Nobel per la pace". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, rispondendo a una domanda sul presidente americano, dopo il vertice intergovernativo Italia-Germania con il cancelliere Friedrich Merz.

Incontro Meloni-Merz a Roma, premier "tifa" per Trump: "Spero vinca Nobel per la pace" e su Board of peace per Gaza: "Va rivisto"L'incontro tra la premier Meloni e il leader Merz a Roma ha affrontato temi rilevanti come la politica internazionale, con Meloni che ha espresso il suo supporto a Trump e ha commentato sulla questione di Gaza.

Machado consegna a Trump il premio Nobel: «Possiamo contare sul presidente Usa». Ma l’attenzione del tycoon è su Delcy RodriguezMaria Corina Machado ha affermato di poter contare sul supporto del presidente Trump durante un incontro alla Casa Bianca, rivolgendosi ai suoi sostenitori a Washington.

