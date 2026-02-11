Perché la sinistra italiana non si pronuncia su quanto sta emergendo negli Stati Uniti? Warren Buffett, uno dei finanziari più ricchi del mondo, ha recentemente fatto parlare di sé, ricordando le parole di Karl Marx sulla guerra di classe. Nel 2011, Buffett ha detto che sono i ricchi a condurre e vincere questa battaglia. Ora, alcuni si chiedono perché, anche in Italia, questa realtà non venga affrontata apertamente dai partiti di sinistra.

Era il 2011 quando un finanziere americano fra i più ricchi del mondo, Warren Buffett, dette ragione nientemeno che a Karl Marx, affermando che: “La guerra di classe esiste, l’abbiamo condotta noi ricchi e l’abbiamo anche vinta”. Il fondatore tedesco del comunismo lo aveva scritto nel 1848: “La storia di ogni società esistita fino a questo momento è storia di lotte di classi”. In epoca premoderna avevano dominato il clero e la nobiltà di sangue, a spese di contadini, artigiani e schiavi commerciali. In epoca moderna la borghesia capitalista aveva esercitato uno “sfruttamento spietato” a danno degli operai e dei lavoratori salariati in genere (per riprendere un’espressione del filosofo anticomunista Karl Popper). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Perché la sinistra non pungola il nostro governo che tace su quel che sta emergendo negli Usa?

