Negli ultimi giorni si è conclusa una tregua di due settimane tra gli Stati Uniti e l’Iran, definita da alcune fonti come una vittoria totale. La notizia ha attirato l’attenzione sui possibili effetti che questa pausa potrebbe avere sulla posizione degli Stati Uniti e sul rapporto con l’Iran. La decisione di interrompere temporaneamente le ostilità ha suscitato reazioni di vario genere, mentre le implicazioni a livello politico e strategico restano da valutare.

Gli Stati Uniti hanno ottenuto una «vittoria totale e completa, al 100 per cento», arrivando a un cessate il fuoco di due settimane con l’ Iran. Donald Trump non ha dubbi. Dopo aver minacciato sui social di eliminare l’intera civiltà iraniana, allo scadere dell’ultimatum il presidente degli Stati Uniti ha fatto l’ennesimo dietrofront: basta bombe su Teheran per 14 giorni in cambio della riapertura «completa, immediata e sicura» dello Stretto di Hormuz. Donald Trump (Ansa). L’Iran pretende di controllare lo Stretto di Hormuz. Da parte iraniana si frena l’entusiasmo. Nel piano di 10 punti redatto dal Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale del Paese, Teheran pretende di coordinare il traffico attraverso lo Stretto per garantirsi una «posizione economica e geopolitica unica» su un cruciale punto di passaggio del petrolio. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Perché la tregua con l’Iran indebolisce Trump e gli Usa

Trump annuncia una tregua di due settimane con l'Iran "ma apra subito Hormuz", la mossa della debolezza UsaAlla fine Donald Trump ha preso la decisione che avevamo previsto su Virgilio Notizie: tregua con l’Iran per due settimane, e poi si vedrà.

Trump, l’ultima sterzata: «Perché ora valuto riduzione dell’operazione in Iran». Attacchi Usa dalle basi britanniche. Scontro con gli alleati: «Vigliacchi» – La direttaNel ventunesimo giorno della guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran l’Europa ha confermato di non avere intenzione di mandare missioni militari...

Perché gli STATI UNITI stanno ATTACCANDO l’IRAN

Temi più discussi: Medio Oriente, Trump: 'L'Iran può essere eliminato in una notte, e potrebbe essere domani' - LIVEBLOG; Trump minaccia l'ecatombe, poi ferma l'attacco per 2 settimane: Trattiamo, ma Hormuz va riaperto; Guerra Iran-Usa, i dieci punti della proposta di pace; Perché l’Iran ha rifiutato la tregua di 48 ore proposta dagli Usa, sarà guerra totale.

Come e perché è stata raggiunta la tregua in Iran, Trump: Si faranno un sacco di soldi. Netanyahu: La guerra in Libano va avantiSvolta nella notte: Usa, Iran e Israele raggiungono un accordo per un cessate il fuoco di due settimane. I dettagli. notizie.com

Il giorno della tregua: cosa prevede l’accordo di cessate il fuoco e perché Trump ha fermato l’attacco contro l’IranDopo le minacce di commettere crimini di guerra in Iran, Donald Trump accetta un cessate il fuoco di due settimane che, di fatto, sancisce il controllo dello Stretto di Hormuz da parte della ... tpi.it

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Stati Uniti e Iran dicono sì alla tregua di 2 settimane, guerra congelata e lo Stretto di Hormuz viene riaperto. Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, annuncia per primo il sì alla proposta formulata dal premier del Pakistan, Shehbaz Sharif, mediatore determi x.com