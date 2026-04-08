Una frana avvenuta vicino a Petacciato, in Molise, ha causato l'interruzione totale dei collegamenti ferroviari tra la regione e la Puglia. I lavori di ripristino sono ancora in corso e si prevede che dureranno diversi mesi. La chiusura della linea ha portato alla sospensione di treni e autobus, influenzando anche il settore turistico e i trasporti tra le due aree.

La riapertura della frana in Molise, all’altezza di Petacciato, ha isolato totalmente la Puglia, imponendo lo stop a treni e bus per via dei gravi danneggiamenti alla linea ferroviaria adriatica e all'autostrada A14. L’Italia è praticamente spaccata in due. Migliaia di pugliesi pronti al rientro al Nord ieri sono rimasti bloccati, non avendo nemmeno alternative per gli spostamenti. Ma la notizia peggiore è che per riattivare i collegamenti ci vorranno settimane o persino alcuni mesi. Una situazione drammatica che mette a rischio la stagione turistica, e non solo. Il presidente della Regione Puglia si è messo subito in contatto con la Protezione civile nazionale, seguendo l'evoluzione. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Perché la frana in Molise ha paralizzato l'Italia (e la Puglia). A rischio anche il turismo: «Serviranno mesi per ripristinare i collegamenti»

Frana di Petacciato, caos in A14: “Mesi per ripristinare la viabilità in Molise”. Treni fermi, passeggeri bloccati ore a Vasto e PescaraRoma, 7 aprile 2026 – Ci vorranno “settimane se non mesi” per ripristinare i segmenti dell’A14 e della ferrovia adriatica interessati dalla frana di...

Si riattiva una frana in Molise: A14 nel caos, traffico paralizzato per 13 km e ferrovia bloccata per mesiCode fino a tredici chilometri in direzione nord, in particolare nel tratto tra Poggio Imperiale e Termoli, e fino a sei chilometri in direzione sud,...

Temi più discussi: Si risveglia una frana in Molise, chiuse A14 e linea ferroviaria; Frana Molise, Ciciliano: Mesi per ripristino A14 e ferrovia. Chigi: verifiche in corso; Frana in Molise: chiusi autostrada A14 e un tratto di ferrovia sulla costa adriatica; Molise, si riattiva frana più estesa d’Europa: chiusa A14 e stop ai treni. Non si sa fino a quando.

A14 resta chiusa, Ciciliano: La frana in Molise si sta muovendo, evacuate 50 persone?Finora state evacuate circa 50 persone dal comune di Petacciato. La situazione ci preoccupa molto perché la frana in questo momento non è ferma, si sta muovendo?. Lo ha detto il capo dipartimento del ... veratv.it

Frana in Molise, stop auto e treni e scuole chiuse: cosa succede oraSi riattiva una delle frane più estese d'Europa, quella di Petacciato: chiusi un tratto della A14, con l'asfalto lesionato in alcuni punti, e della linea ferroviaria Bari-Pescara che presenta alcuni b ... tg24.sky.it

Si risveglia una frana "storica" in Molise, chiuse la A14 e la linea ferroviaria. VIDEO #ANSA x.com

Una frana in Molise spacca in due l'Italia: autostrada chiusa e caos ferroviario. Nella foto la stazione di Lecce con i tanti passeggeri di ritorno al Nord fermi e in attesa di indicazioni. L'articolo al primo commento - facebook.com facebook