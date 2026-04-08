Quando il prezzo del greggio diminuisce, i prezzi alla pompa non scendono immediatamente. Questo avviene perché i costi di approvvigionamento e le tariffe applicate dai rivenditori non si aggiornano istantaneamente. Inoltre, i contratti di fornitura e le scorte accumulate influenzano i tempi di trasmissione delle variazioni di prezzo. Così, anche con un calo del greggio, i consumatori potrebbero dover aspettare prima di vedere effetti concreti sulle pompe di benzina.

Roma, 8 aprile 2026 – La tregua bellica fa calare il greggio, ma non basta a svuotare il conto alla pompa. Il prezzo del petrolio è sceso con forza dopo l’annuncio di una tregua di due settimane tra Stati Uniti e Iran e la riapertura dello Stretto di Hormuz, passaggio decisivo per una quota rilevante del traffico mondiale di greggio. I mercati hanno reagito subito, il Brent è sceso in area 94-95 dollari al barile, mentre il Wti è tornato sotto i 100 dollari. In Italia, però, il riflesso sui distributori è molto meno rapido: l’8 aprile il prezzo medio della benzina self service sulla rete nazionale resta attorno a 1,789 euro al litro, con valori più alti in autostrada. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Perché la benzina non scende subito quando cala il prezzo del greggio

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Prezzo della BENZINA

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