Nonostante il taglio delle accise approvato dal Governo Meloni, i prezzi della benzina non sono diminuiti come previsto. Gli automobilisti continuano a pagare cifre elevate al distributore, mentre le compagnie petrolifere mantengono i prezzi invariati. La situazione ha portato a un dibattito sulle ragioni di questa discrepanza tra decisioni politiche e realtà sul campo.

Il Consiglio dei ministri del 18 marzo 2026 ha approvato un atteso decreto legge per contrastare l’impennata dei costi energetici, disponendo un taglio delle accise di 25 centesimi al litro. Nonostante il provvedimento la risposta dei distributori è stata quasi nulla. Il motivo è l’effetto “missile e piuma”. Per difendersi gli automobilisti devono tenere a mente i nuovi prezzi sulla base delle accise ridotte. Il taglio delle accise di 25 centesimi Perché il prezzo non cala? Come controllare se il prezzo è corretto Il taglio delle accise di 25 centesimi L’atteso calo dei prezzi alla pompa non si è verificato. Al contrario, i dati dell’Osservatorio prezzi del Mimit mostrano come proprio nel giorno in cui doveva scattare il taglio di 25 centesimi, i listini hanno continuato a salire. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Perché il prezzo della benzina non scende nonostante il taglio delle accise voluto dal Governo Meloni

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