Il prezzo del greggio Brent è sceso sotto i 70 dollari per la prima volta da mesi. La caduta è stata rapida e preoccupante, facendo scendere il barile in modo consistente. La diminuzione del prezzo del petrolio sta influenzando il mercato e le previsioni degli esperti.

Il prezzo del greggio ha registrato una flessione significativa, con il barrel di Brent sceso sotto la soglia dei 70 dollari per la prima volta da diversi mesi. L’andamento negativo è stato influenzato da una combinazione di fattori macroeconomici e di mercato che hanno pesato sulle aspettative di domanda globale. I dati più recenti indicano una riduzione della crescita economica in alcune delle principali economie mondiali, con particolare rilievo per la Cina, il cui settore industriale ha mostrato segni di rallentamento. Questo ha generato timori su una possibile contrazione della domanda energetica nei prossimi mesi, portando gli investitori a ridurre le posizioni lunghe sul petrolio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Prezzo del greggio in flessione, Brent scende sotto la soglia dei 70 dollari.

Approfondimenti su Brent Prezzo

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Brent Prezzo

Argomenti discussi: Previsioni Prezzo Petrolio e Gas Naturale: WTI In Rialzo Sopra i 64$; Citi esamina perché i prezzi del petrolio sono così forti nonostante un eccesso di offerta globale - Investing.com; RUBRICA PREZZI SETTIMANA – NONOSTANTE LA GEOPOLITICA, MERCATI POCO MOSSI; Petrolio, il surplus di offerta frena i prezzi. Ma il rischio geopolitico resta.

Greggio in calo, investitori valutano ripresa forniture dal KazakistanLONDRA, 27 gennaio (Reuters) - I prezzi del petrolio sono in calo con gli investitori che monitorano la ripresa delle forniture dal Kazakistan, ma la flessione è frenata dalla massiccia tempesta di ... it.investing.com

Greggio in rialzo su timori attacco Usa contro Iran, Brent tocca 70 dlr/barileLONDRA, 29 gennaio (Reuters) - I prezzi del greggio sono in rialzo, complici i crescenti timori per il potenziale impatto di un possibile attacco militare degli Stati Uniti contro l'Iran, quarto produ ... msn.com

Il prezzo medio del greggio russo Urals è sceso a 39,18 dollari al barile a dicembre 2025, secondo i dati riferiti martedì, 13 gennaio dal il Ministero dello Sviluppo Economico russo - facebook.com facebook

Prezzo petrolio in aumento, Wti scambiato a 61,48 dollari. Quotazione sale dello 0,65%. Brent passa di mano a 66,29 dollari #ANSA x.com