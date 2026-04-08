Negli ultimi anni si registra un calo delle attività sessuali tra i giovani rispetto alle generazioni passate. Diversi studi indicano che meno ragazzi e ragazze dichiarano di avere rapporti sessuali regolari rispetto al passato. Questa tendenza viene osservata in vari paesi e riguarda diverse fasce di età. La discussione sui motivi di questa diminuzione è spesso al centro delle conversazioni, anche se i dati evidenziano chiaramente una modifica nei comportamenti.

Si è sempre parlato molto di sesso, sembra quasi ci sia un termometro che ci faccia sentire in norma o fuori norma. Ma allora quanto sesso dobbiamo fare per essere come le altre? Non c’è una risposta giusta, ma non si può ignorare che la sessualità sia una delle aree che incide maggiormente sul nostro benessere psicofisico. Questo ovviamente solo se si rispettano la nostra volontà e il nostro consenso. Il sesso, però, si è anche sempre accompagnato a un immaginario collettivo fatto di numeri e di prestazioni, come se fosse un argomento talmente divisivo che o stavamo con quelli bravi che lo facevano e lo facevano bene o stavamo con gli sfigatelli, poco e male. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Perché i giovani fanno meno sesso rispetto alle generazioni precedenti?

Grande Fratello Vip al via, cosa cambia rispetto alle precedenti edizioni: parla Cesara BuonamiciL’appuntamento è finalmente arrivato: il Grande Fratello Vip torna stasera 17 marzo 2026 con una nuova puntata, e persino con una nuova veste.

Prezzo del vino in calo, perché costa meno rispetto a birra e liquori?A gennaio 2026 i prezzi al consumo del vino risultavano in calo dell’1,9% rispetto allo stesso mese del 2025.

Europa y Alemania quieren enviarte a la guerra por ser hombre joven y sano: ¿tienes algo que decir

Temi più discussi: Crollo delle nascite, ennesimo record. Chiediamo ai ragazzi perché non vogliono fare figli; La bufala dei giovani italiani senza talento: perché le Under vincono ma la Nazionale fa piangere; Come parlano i creator digitali (e perché per la Gen Z contano più dei media); Non è vero che i giovani sono solo violenti: siamo in tanti a fare del bene. Agnese racconta con semplicità a ‘People - cambia il tuo punto di vista’ perchè fa volontariato con l’associazione ‘Il sogno di Tommi’ mentre donando il suo tempo leggendo ai piccoli p.

Perché per i giovani la Costituzione è tornata un simbolo da difendereNella scelta referendaria della Generazione Z l’intenzione di proteggere la Costituzione mentre partiti e programmi restano lontani ... repubblica.it

I giovani partecipano. Ma siamo capaci di ascoltarli davvero?L'ANGOLO DEI BLOGGER. Dobbiamo rendere accessibili i processi decisionali, investire nell’educazione civica come esperienza viva e non come contenuto astratto, costruire spazi in cui possano essere in ... msn.com

“Mi fanno venire l’orticaria i giovani che sanno solo lamentarsi ma non ci spiegano che cosa sanno fare” Roberto Poletti a #ÈsempreCartabianca Vi aspettiamo, dalle 21.30, su @rete4 e @mediasetinfinity - facebook.com facebook