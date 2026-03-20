Al Grande Fratello Vip è arrivato il momento dei primi saluti, con una concorrente che ha deciso di lasciare il reality durante la prima puntata dell’ottava edizione. La scelta di andarsene è stata annunciata pubblicamente, lasciando gli altri partecipanti e il pubblico senza parole. La puntata si è aperta con tensioni e aspettative, confermando il tono già imprevedibile di questa nuova stagione.

Al Grande Fratello Vip è già tempo di verdetti, e l’avvio dell’ottava edizione non ha perso tempo: una prima puntata costruita per sorprendere, tra tensioni, aspettative e colpi di scena. Il risultato è un clima subito “caldo”, con il pubblico già proiettato verso la seconda puntata di venerdì 20 marzo. Il punto centrale, però, è uno: il televoto. In otto sono finiti in nomination convinti di giocarsi l’eliminazione, ma il meccanismo è diverso dal solito. Il pubblico vota (via SMS o app) il concorrente preferito: chi prende più voti conquista l’ immunità per la prossima nomination. I numeri che fanno rumore: chi è avanti e chi resta indietro. Secondo il sondaggio pubblicato sul forum non ufficiale del programma, la situazione è piuttosto chiara: Antonella Elia guida con circa il 34% delle preferenze. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Se ne deve andare”. Colpo di scena al GF Vip, è proprio lei a salutare tutti

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