Per la M5 il Governo stanzia fondi per lavori non ancora partiti perché la chiusura per la metrotranvia?

Il Governo ha stanziato fondi per alcuni lavori sulla linea M5 che non sono ancora partiti, in relazione alla chiusura prevista per la metrotranvia. Nel frattempo, la linea Milano-Seregno potrebbe fermarsi senza attraversare completamente la Brianza, o al massimo transitare per Nova Milanese, a causa di 120 milioni di euro di costi aggiuntivi emersi recentemente. Il Ministero dei Trasporti ha invitato la Città Metropolitana di Milano a trovare le risorse necessarie.

La Milano-Seregno rischia di fermarsi senza neppure passare per la Brianza (o al massimo transitando per Nova Milanese) a causa di 120 milioni di euro di extracosti emersi nelle ultime settimane e che il Ministero dei Trasporti invita la Città Metropolitana di Milano a reperire avendo già inviato. 🔗 Leggi su Monzatoday.it Calabria, doppia emergenza cicloni: Governo stanzia fondi e Occhiuto commissario per la ricostruzione.Il governo Meloni si è espresso a sostegno delle comunità calabresi duramente colpite dal ciclone Ulrike, stanziando risorse e attivando procedure... Per non perdere i fondi Pnrr il cantiere per la metrotranvia anticipa: cosa cambia da oggi per i tramLe modifiche al servizio comunicate da Atm sono necessarie per la costruzione della metrotranvia nord: lavori anticipati per non perdere i...