Per non perdere i fondi Pnrr il cantiere per la metrotranvia anticipa | cosa cambia da oggi per i tram

A partire da oggi, lunedì 9 marzo, l’Atm ha introdotto nuove modifiche al servizio del tram 7 nel quartiere Adriano. Questa decisione riguarda l’anticipazione dei lavori per la realizzazione della metrotranvia, che devono essere eseguiti prima del previsto per evitare la perdita dei fondi del Pnrr. Le modifiche alle linee e ai percorsi sono state comunicate ai cittadini per garantire la continuità del servizio.

Le modifiche al servizio comunicate da Atm sono necessarie per la costruzione della metrotranvia nord: lavori anticipati per non perdere i finanziamenti del Pnrr I lavori per la metrotranvia devono essere anticipati. E per il cantiere nel quartiere Adriano, Atm ha disposto alcune modifiche a partire da oggi, lunedì 9 marzo, per il tram 7. “Per non perdere i finanziamenti Pnrr è stata anticipata entro l’estate la realizzazione del collegamento tra il quartiere Adriano e Cascina Gobba” spiegano da Atm. Da lunedì 9 marzo fino all’estate, i tram della linea 7, da piazzale Lagosta arrivano fino alla fermata di via Tremelloni Anassagora. Qui fanno capolinea e ripartono al contrario. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Fine cantiere lavori del tram a Bologna, ruspe di notte e interventi lampo: si accelera per non perdere i fondi del PnrrBologna, 6 marzo 2026 – Ci siamo, questa volta è davvero il rush finale per i cantieri del tram.

La beffa dei fondi Pnrr per le scuole: i progetti sono finiti, ma i soldi non arrivanoMolti istituti hanno ricevuto degli acconti ma non il saldo e hanno anticipato centinaia di migliaia di euro che ora mancano dai bilanci. Dopo la fretta per ... torino.repubblica.it

#GdiF #Biella: Scoperto sodalizio criminale dedito alla realizzazione di frodi ai danni del bilancio nazionale e dell’Unione Europea per quasi 2 milioni di euro, di cui 125.000 euro su fondi Pnrr. Eseguito un provvedimento di sequestro per oltre 1,9 milioni di eur x.com