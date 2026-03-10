Luca Conti, considerato il padre del blogging italiano e autore di Pandemia, è deceduto all’ospedale di Senigallia. La sua scomparsa rappresenta la perdita di una figura importante nel mondo digitale. Conti ha contribuito a definire il web italiano e il suo percorso si conclude in questa struttura sanitaria. La notizia si diffonde tra colleghi e appassionati del settore.

Luca Conti, pioniere del web e autore di Pandemia, ha lasciato questo mondo all’ospedale di Senigallia. La scomparsa del blogger, scrittore e consulente digitale avvenuta questa mattina segna la fine di un’epoca per il giornalismo online italiano. Aveva 50 anni ed era nato nel 1975, ma la sua eredità va ben oltre l’età anagrafica. Da tempo combatteva contro un tumore, una malattia che aveva deciso di trasformare in uno strumento di condivisione pubblica attraverso i suoi scritti. La sua presenza costante sui social è cessata dopo l’ultimo aggiornamento pubblicato il 5 febbraio, tre mesi dopo un intervento chirurgico d’urgenza. Il padre fondatore del blog italiano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio a Luca Conti: il padre del blogging italiano se ne va

Articoli correlati

Leggi anche: “Addio grande campione”. Sport italiano in lutto, se ne va un altro pezzo di storia

Leggi anche: Un altro addio amaro in ‘salotto’. Se ne va il colosso del fast fashion

Tutti gli aggiornamenti su Luca Conti

Temi più discussi: Il quasi-ghosting: Luca Argentero sparisce, Carlo Conti risponde… e vissero tutti chiariti; Sanremo 2026, Conti saluta il Festival e parte il corso De Martino; Luca Dondoni: Carlo Conti non può dire che Sal Da Vinci ha vinto Sanremo per la sala stampa/ La verità….

Addio a Luca Conti, scrittore e pioniere del web: aveva 50 anniL'uomo da tempo era malato di tumore, condizione che aveva scelto di raccontare sui suoi spazi virtuali È morto questa mattina all'ospedale di Senigallia (Ancona) Luca Conti, scrittore, blogger e cons ... youtvrs.it

Addio a Luca Conti, fondatore di «Pandemia.info», uno dei primi blogger in ItaliaLutto nel mondo della comunicazione online: è morto questa mattina - 10 marzo - all'ospedale di Senigallia Luca Conti, scrittore, blogger ... msn.com

Luca Conti è morto, è stato tra i primi blogger in Italia: aveva 50 anni e lottava contro un tumore - facebook.com facebook

Senigallia: addio a Luca Conti, uno dei primi blogger italiani x.com