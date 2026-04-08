Al Teatro Troisi è in programma uno spettacolo con l’attore Peppe Barra, intitolato “Buonasera a tutti – dai miei disordinati appunti”, in scena dal 9 al 19 aprile. La rappresentazione vede Barra interpretare un monologo basato su appunti e ricordi personali. La produzione si svolge in questa sede teatrale per un periodo di dieci giorni consecutivi.

Al Teatro Troisi dal 9 al 19 aprile, in scena Peppe Barra con “Buonasera a tutti - dai miei disordinati appunti”. Non è un semplice spettacolo, ma una confessione teatrale che prende forma nell’intimità del dialogo diretto con il pubblico. Barra rievoca la propria esistenza artistica attraversando i territori dell’infanzia, tra la luce sospesa di Procida e la Napoli degli anni Cinquanta, per poi approdare agli esordi accanto alla mitica Zietta Liù e alla stagione fertile della Nuova Compagnia di Canto Popolare, condivisa con Roberto De Simone. Nel tessuto del racconto emerge, viva e commossa, la figura di Concetta Barra, madre e compagna di scena, presenza fondativa di un percorso che ha segnato alcune delle pagine più alte del teatro musicale italiano. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Peppe Barra al Teatro Troisi con “Buonasera a tutti – dai miei disordinati appunti”

Peppe Barra al Teatro Orfeo con “Buonasera a tutti”Tarantini Time QuotidianoMercoledì 8 aprile alle ore 21 il Teatro Orfeo di Taranto ospita Peppe Barra, protagonista della scena teatrale italiana, in...

Peppe Barra al Teatro Totò: memorie, musica e poesia di un grande mattatore napoletanoAl Teatro Totò in scena Peppe Barra con lo spettacolo “Buonasera a tutti dai miei disordinati appunti”.

Temi più discussi: Peppe Barra in scena al Teatro Orfeo; L'arte di Peppe Barra: una notte magica all'Orfeo; Peppe Barra in Buonasera a tutti, il mattatore napoletano in scena con il suo recital; Tropico in concerto al Mon Rêve Summer Festival 2026.

Napoli, Peppe Barra al Teatro Totò con Buonasera a tutti dai miei disordinati appunti: memorie, musica e poesiaBarra, maestro assoluto del teatro musicale e interprete tra i più originali della tradizione partenopea, sceglie la forma intima del dialogo con il pubblico per ripercorrere le pagine più ... ilmattino.it

Il dolore di Peppe Barra per il teatro Sannazaro: Ho passato tutta la vita lì. Va ricostruito subitoNapoli, 18 febbraio 2026 – Maestro Peppe Barra, di fronte alle fiamme che hanno devastato il teatro Sannazaro, quali sentimenti prova come napoletano e come custode della tradizione teatrale popolare? quotidiano.net

NanoTV. . #CARDITO Amministrative 2026 Sara' sfida tra Nunziante Raucci e Aldo Grimaldi. Dietro di loro le figure del sindaco uscente Giuseppe Cirillo e del consigliere regionale Peppe Barra. Vi proponiamo un primo servizio, registrato la sera di giovedi' Sa - facebook.com facebook