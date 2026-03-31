Peppe Barra al Teatro Orfeo con Buonasera a tutti

Mercoledì 8 aprile alle 21, il Teatro Orfeo di Taranto ospita Peppe Barra, figura nota del teatro italiano, che presenta il recital intitolato “Buonasera a tutti”. Lo spettacolo è diretto da Francesco Esposito e rappresenta una delle tappe della sua tournée. La serata si svolge nel rispetto degli orari e delle modalità previste per l’evento.

Tarantini Time Quotidiano Mercoledì 8 aprile alle ore 21 il Teatro Orfeo di Taranto ospita Peppe Barra, protagonista della scena teatrale italiana, in scena con il recital “Buonasera a tutti”, con la regia di Francesco Esposito. Il modo di fare teatro di Peppe Barra è stato definito “le mille e una resurrezione dell’animo partenopeo”. Attraverso una maschera sarcastica e una straordinaria estensione vocale, capace di spaziare dai registri più profondi a quelli più acuti, l’artista fonde cultura colta e popolare, intrecciando tradizione e innovazione. Il recital “Buonasera a tutti”, già dal titolo, si presenta come un dialogo diretto con il pubblico, superando idealmente la quarta parete. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Peppe Barra al Teatro Orfeo con “Buonasera a tutti” Articoli correlati Peppe Barra al Teatro Totò: memorie, musica e poesia di un grande mattatore napoletanoAl Teatro Totò in scena Peppe Barra con lo spettacolo “Buonasera a tutti dai miei disordinati appunti”. Leggi anche: Incendio al Sannazaro di Napoli, Peppe Barra: “Una spada nel cuore, quel teatro era luce” Aggiornamenti e contenuti dedicati Discussioni sull' argomento Arzano, debutta il 21 marzo Dove tutto è iniziato di Lucia Barra al Teatro Eduardo; Il fascino della musica napoletana al Casinò di Sanremo: Renzo Arbore e Peppe Barra per il Premio Roberto Murolo. Peppe Barra al Teatro Totò: memorie, musica e poesia di un grande mattatore napoletanoMercoledì 18 marzo, alle ore 21.00, il palcoscenico del Teatro Totò accoglierà una presenza che appartiene ormai alla storia più viva e palpitante della scena ... 2anews.it