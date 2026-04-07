Pensioni di vecchiaia dietrofront Inps | ricalcoli e rimborsi per migliaia di pensionati

L’Inps ha annunciato un cambio di rotta riguardo alle pensioni di vecchiaia, riconoscendo un errore nel calcolo di alcune quote. La decisione prevede ora ricalcoli e rimborsi per migliaia di pensionati, anche in caso di pensioni in cumulo, dove le quote sono state determinate tramite il sistema retributivo. La questione riguarda le pensioni che sono state interessate da questa discrepanza nei calcoli effettuati in passato.

Dietrofront dell’ Inps che riconosce l’errore annunciando rimborsi per le pensioni di vecchiaia, anche in cumulo, le cui quote di pensione calcolate con il sistema retributivo sono state determinate applicando le aliquote di rendimento restrittive: devono essere riesaminate d’ufficio, con l’applicazione delle aliquote di rendimento più vantaggiose. Ad alcune decine di migliaia di pensionati interessati alla ricostituzione del trattamento pensionistico, saranno riconosciute dall’ Inps le differenze sui ratei arretrati e gli interessi legali, con la rivalutazione monetaria, calcolata a ritroso dalla data di riliquidazione del trattamento.... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Pensioni di vecchiaia, dietrofront Inps: ricalcoli e rimborsi per migliaia di pensionati Leggi anche: Errore Inps sulle pensioni dei dipendenti pubblici, in arrivo rimborsi e arretrati per migliaia di persone Pensioni, l’Inps sbaglia i calcoli del taglio 2024: ecco i rimborsiNella manovra 2024 il governo ha tagliato la pensione a 732mila pensionati pubblici: enti locali, medici, insegnanti, ufficiali giudiziari. Argomenti più discussi: Incentivi, dietrofront del governo. Le risorse tornano alle imprese; Inps, dietrofront sulle pensioni d’oro tagliate: in arrivo rimborsi e interessi per medici e inse... «Inps, dietrofront sulle pensioni d’oro tagliate»: in arrivo rimborsi e interessi per medici e insegnantiPensioni pubbliche, l’Inps ammette l’errore: rimborsi e arretrati per medici e statali. Dopo due anni di tagli illegittimi agli assegni di vecchiaia, l’Istituto recepisce le modifiche della Manovra ... cataniaoggi.it Inps, altro errore sulle pensioni di vecchiaia. Ora scattano arretrati e interessiL’Istituto corregge dopo oltre due anni il taglio previsto dalla manovra 2024, ma riservato solo agli assegni anticipati. Colpiti dipendenti di sanità, ... repubblica.it Lo stipendio, le pensioni e il reddito annuo dei savonesi sono sempre meno competitivi. In un solo anno, la provincia di Savona ha perso tre posizioni nella graduatoria nazionale che riguarda il reddito disponibile pro capite delle famiglie - facebook.com facebook Inps, errore sulle pensioni di vecchiaia: ora assegno più generoso e arretrati per alcuni dipendenti pubblici, ecco quali x.com