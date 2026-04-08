Pelle di bovino al cappio | nuovo brutale attacco al presidente Acireale

Da ameve.eu 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra il 5 e il 6 aprile, presso l’abitazione del presidente della SSD Città di Acireale 1946 è stata trovata una pelle di bovino appesa a un cappio. Si tratta di un nuovo atto intimidatorio nei confronti della stessa persona, che ha suscitato preoccupazione tra le autorità locali e le forze dell’ordine. La vicenda viene segnalata come un episodio di minaccia di natura intimidatoria.

Il presidente della SSD Città di Acireale 1946, Giovanni Di Mauro, è stato bersaglio di un nuovo atto intimidatorio tra il 5 e il 6 aprile, con il ritrovamento di una pelle di bovino appesa a un cappio presso la sua abitazione. L’episodio si inserisce in un clima di forte tensione tra la dirigenza del club e una parte dei tifosi. L’evento più recente, caratterizzato da una simbologia che richiama metodi paramafiosi, rappresenta l’ultimo anello di una catena di aggressioni contro il dottor Di Mauro. La società ha espresso ferma condanna per questo gesto, definendolo ignobile e vile. La cronaca degli ultimi mesi evidenzia un’escalation di violenze che ha il vertice societario subire un attacco fisico nel mese di settembre. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Pelle di bovino al cappio: nuovo brutale attacco al presidente Acireale

Intimidazione al presidente dell’Acireale Calcio, Giovanni Di Mauro: lo scalpo di un animale e un cappio davanti casaNuovo episodio intimidatorio ai danni del presidente dell’Acireale Calcio, Giovanni Di Mauro .

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