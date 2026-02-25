Il Tar riduce il Daspo al presidente dell' Acireale | Giovanni Di Mauro può tornare a seguire gli allenamenti

Giovanni Di Mauro, presidente dell'Acireale Calcio, potrà tornare a seguire gli allenamenti e i ritiri della propria squadra. Il Tar di Catania, con sentenza pubblicata nella giornata di ieri, ha ridisegnato i confini del Daspo sportivo emesso dalla questura di Catania nell'ottobre scorso, accogliendo parzialmente le censure sollevate dalla difesa, composta dagli avvocati Girolamo Rubino e Daniele Piazza. Il provvedimento originario escludeva il dirigente granata non soltanto dagli stadi, ma anche da tutti i luoghi di allenamento e ritiro della propria squadra, per una durata complessiva di due anni. L'origine del provvedimento risale al match Acireale-Messina del 24 settembre. Secondo le ricostruzioni della polizia scientifica, Di Mauro sarebbe entrato senza autorizzazione nell'area di gioco al termine della partita, colpendo un collaboratore tecnico del Messina con l'arto destro, fasciato da un'ingessatura. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Scontri in stazione centrale al corteo per Gaza, il Tar sospende il Daspo per alcuni studentiIl Tribunale Amministrativo Regionale ha sospeso temporaneamente il Daspo urbano applicato a quattro studenti coinvolti negli scontri avvenuti durante la manifestazione per Gaza alla Stazione Centrale di Milano.

Conte può tornare a sorridere: un big può tornare già titolare contro il GenoaIl Napoli si prepara a riaccogliere Rrahmani tra i titolari.

Il Tar riduce il Daspo al presidente dell'Acireale calcio scattato per l'aggressione a un collaboratore del MessinaIl collegio difensivo di Giovanni Di Mauro ha presentato ricorso e il tribunale amministrativo di Catania ha modificato due aspetti del divieto

Il Tar riduce il Daspo per un dirigente sportivo, accolto il ricorsoIl Tar Sicilia - Palermo ha ridotto un provvedimento Daspo inflitto ad un dirigente sportivo. In occasione della partita tra il Castellammare Calcio 94 e l'U.S. Mazara l'8 settembre 2023, verso la

