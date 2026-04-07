Nella notte tra il 5 e il 6 aprile, il presidente dell’Acireale Calcio ha trovato davanti alla sua abitazione uno scalpo, presumibilmente di un bovino, e un cappio annodato. La società granata ha confermato l’accaduto, evidenziando il gesto come un episodio intimidatorio nei confronti del dirigente. Non sono state fornite ulteriori indagini o dettagli sulle misure adottate per affrontare l’evento.

Nuovo episodio intimidatorio ai danni del presidente dell’Acireale Calcio, Giovanni Di Mauro. Nella notte tra il 5 e il 6 aprile, ignoti hanno lasciato davanti alla sua abitazione uno scalpo, “presumibilmente di un bovino”, insieme a “un cappio annodato”, come riferito dalla stessa società granata. A rendere noto l’episodio è stata la SSD Città di Acireale 1946 con un duro messaggio pubblicato sui social, in cui condanna “il vile gesto” e definisce quanto accaduto un atto “macabro e ignobile”, dal “significato paramafioso”. Nel lungo post, il club collega l’episodio a una serie di tensioni e contestazioni che negli ultimi mesi hanno colpito... 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Intimidazione al presidente dell’Acireale Calcio, Giovanni Di Mauro: lo scalpo di un animale e un cappio davanti casa

Il Tar riduce il Daspo al presidente dell'Acireale: Giovanni Di Mauro può tornare a seguire gli allenamentiGiovanni Di Mauro, presidente dell'Acireale Calcio, potrà tornare a seguire gli allenamenti e i ritiri della propria squadra.

Bmw in fiamme davanti all'Anastasia di Civitanova: distrutta l'auto del ristoratore Mauro Raschia. La pista dell'intimidazioneCIVITANOVA - Paura nella serata di ieri a Civitanova Marche, dove un’auto è stata incendiata in quello che appare un atto doloso, un gesto...

Temi più discussi: Scalpo di animale e un cappio: intimidazione al presidente dell'Acireale Calcio; Intimidazione al presidente dell'Acireale Calcio; Minacce al presidente dell’Acireale: scalpo di un bovino fuori casa; Scalpo di bovino e cappio sotto casa del presidente: l'Acireale Calcio sotto assedio.

Intimidazione al presidente dell’Acireale Calcio, Giovanni Di Mauro: lo scalpo di un animale e un cappio davanti casaNuovo episodio intimidatorio ai danni del presidente dell’Acireale Calcio, Giovanni Di Mauro . Nella notte tra il 5 e il 6 aprile, ignoti hanno lasciato ... gazzettadelsud.it

Calcio: scalpo di bovino e corda a mo' di cappio a casa presidente AcirealeLa Ssd Città Acireale 1946 condanna il vile gesto, che riporta un significato paramafioso e che è l'ultimo di una lunga serie di episodi gravi ... rainews.it

La società NISSA, esprime massima solidarietà al presidente dell'Acireale Calcio, Giovanni #DiMauro per il gesto intimidatorio subito. L'#Acireale costituisce un patrimonio del calcio siciliano, per cui ci auguriamo che ogni dissidio esistente tra la meravigli - facebook.com facebook