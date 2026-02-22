Danza a Magione Il bar sotto il mare a Corciano Tosca D’Aquino e Simone Montedoro a Gubbio

Tosca D’Aquino e Simone Montedoro partecipano a spettacoli di teatro e danza in Umbria, coinvolgendo tre città diverse. A Magione, alle 17, il pubblico assiste a “Il racconto dell’isola sconosciuta”, una performance creata da Stefano Mazzotta e interpretata da giovani artisti emergenti. L’evento si svolge al Mengoni, attirando appassionati di arte e cultura della zona. La compagnia Zerogrammi organizza questa rappresentazione che porta in scena un mondo immaginario.

Tre spettacoli illuminano le stagioni di Magione, Corciano e Gubbio targate Tsu. Si comincia a ritmo di danza, al Mengoni di Magione dove oggi alle 17 va in scena “Il racconto dell’isola sconosciuta“ di Stefano Mazzotta, creato e interpretato da Amina Amici, Alessio Rundeddu, Damien Camunez, Gabriel Beddoes e prodotto da Zerogrammi. Il progetto coreografico è liberamente ispirato all’omonima opera di José Saramago e si inscrive in una più ampia idea artistico sul tema del tempo, del suo scorrere e della condizione emotiva e sociale che innesca. Alla Filarmonica di Corciano, stasera alle 21 è poi la volta di “Il bar sotto il mare“, spettacolo tratto dall’omonimo romanzo di Stefano Benni, per la regia e l’adattamento di Emilio Russo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

