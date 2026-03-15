Gasperini Fabregas scintille alla fine di Como Roma | cosa è successo davvero tra i due tecnici la ricostruzione

Al termine della partita tra Como e Roma, si sono verificati momenti di tensione tra l’allenatore del Como e il centrocampista della Roma. Dopo il fischio finale, i due sono stati protagonisti di un confronto che ha attirato l’attenzione dei presenti, con scambi di parole e atteggiamenti visibilmente nervosi. La scena si è conclusa con l’intervento dei collaboratori di entrambe le squadre per sedare gli animi.

Massara a Sky: «Oggi una partita molto importante, questo club non rinuncerà mai a fare mercati coerenti!» Espulsione Wesley, Marelli chiarisce dopo Como Roma: «Il contatto non c’è, le gambe non si toccano mai! Il VAR può intervenire in caso di.» Como, Fabregas post-vittoria con la Roma: «Dopo questa partita bisogna mantenere umiltà. Ecco cosa è successo alla fine con Gasperini» Roma, Gasperini non ci sta dopo il Como: «Espulsione Wesley? Questo non è niente! Non entra neanche, si sposta addirittura. Poi la partita cambia» Sarri prima di Lazio Milan: «Ritrovare la nostra gente è bellissimo! Patric ci può dare qualcosa» Roberto Mancini rientra in Qatar: fine del blocco in Italia, torna alla guida dell’Al-Sadd. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Gasperini Fabregas, scintille alla fine di Como Roma: cosa è successo davvero tra i due tecnici, la ricostruzione Articoli correlati Allegri Fabregas: scintille dopo Milan Como, volano parole grosse tra i due tecnici! La ricostruzione di quanto successoRashford infiamma l’asse Barcellona-Manchester United: i blaugrana vogliono riscattarlo ma…Spuntano due ostacoli nell’affare! Coutinho, notizia... Como, Fabregas post-vittoria con la Roma: «Dopo questa partita bisogna mantenere umiltà. Ecco cosa è successo alla fine con Gasperini»Massara a Sky: «Oggi una partita molto importante, questo club non rinuncerà mai a fare mercati coerenti!» Como, Fabregas post-vittoria con la Roma:... GIAN PIERO GASPERINI INTERVISTA POST ROMA COMO:SONO MOLTO CONTENTO DELLA PRESTAZIONE... Contenuti e approfondimenti su Gasperini Fabregas Temi più discussi: Faccia a faccia per la Champions: tra Fabregas e Gasperini è un duello di carattere; Le probabili formazioni di Como-Roma (Serie A); LA GAZZETTA | Como-Roma, una sfida generazionale tra Gasperini e Fabregas; Rinnovo fermo. Si complica la trattativa con Anguissa, CdM - Cosa è successo e quali sono gli scenari. Tensione dopo Como-Roma, Gasperini non saluta Fabregas e Cesc non la prende benissimo: si infiammano le panchineIl tecnico giallorosso, a dir poco furioso, è rientrato subito negli spogliatoi dopo il triplice fischio di Massa senza passare a salutare il collega spagnolo che non l'ha presa benissimo ... corrieredellosport.it Como - Roma, nervi tesi. Fabregas attacca Gasperini: Antisportivo!Como-Roma ad alta tensione. Scintille al triplice fischio dell'arbitro Massa tra la panchina giallorossa e Fabregas: il motivo del battibecco è legato alla scelta ... lalaziosiamonoi.it Scintille tra Fabregas e Gasperini. Il tecnico giallorosso non ha salutato Cesc a fine gara: "Forse sono io che la penso diversamente perchè vengo da un altro Paese. Per quanto mi riguarda nella guerra dei 90 minuti vale tutto, ma prima e dopo la partita il ris facebook . @OfficialASRoma, Gasperini risponde a Fabregas: "Il @Como_1907 è una squadra forte, ma non stimo i loro comportamenti, in campo e in panchina" shorturl.at/a8TtY x.com