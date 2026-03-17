A Ascoli il centrodestra ha riconquistato il palazzo comunale dopo 12 anni di gestione di altri schieramenti. Fabio Salvi, sindaco di Venarotta, ha ottenuto circa il 66% dei voti dei consiglieri comunali del Piceno e diventa così il nuovo presidente. La situazione interna al Partito Democratico ha portato a scontri e tensioni, mentre un incendio ha causato danni nella zona.

ASCOLI Dopo 12 anni il centrodestra riconquista Palazzo San Filippo. Il sindaco di Venarotta, Fabio Salvi, con quasi il 66% dei voti dei consiglieri comunali del Piceno chiamati al voto ha battuto il presidente della Provincia uscente del centrosinistra, Sergio Loggi, sindaco di Monteprandone. Se con l’assenza di San Benedetto, in quanto comune commissariato, i voti ponderati sono stati ridistribuiti avvantaggiando il capoluogo, non si immaginava però una sconfitta così pesante del centrosinistra. La sconfitta annunciata Paradosso dei paradossi. A esultare oggi è un sindaco sostenuto dal centrodestra che negli anni passati ha partecipato alle manifestazioni del Pd. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Ascoli, il fuoco amico stronca Loggi: Salvi è il nuovo presidente. Scintille nel Pd, ecco cosa è successo

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