Dopo il fallimento al voto fuori sede alla Camera, il Partito Democratico prova di nuovo al Senato. I deputati del gruppo hanno presentato un emendamento al DL Elezioni per permettere ai fuorisede di votare al referendum del 22 e 23 marzo. La battaglia si sposta in commissione, con l’obiettivo di garantire il diritto di voto a chi vive lontano da casa.

Roma, 10 feb. Adnkronos) - "Dopo lo schiaffo del governo e della maggioranza alla Camera, al Senato ci riproviamo: coi colleghi del gruppo PD in Commissione Affari Costituzionali abbiamo presentato un emendamento al DL Elezioni per garantire il voto ai fuorisede per il referendum del 22 e 23 marzo. Sarà un banco di prova per la destra. Continueranno a inventare inesistenti scuse tecniche per impedire a milioni di cittadine e cittadini di votare o finalmente si libereranno della paura di un voto non addomesticabile e approveranno il nostro emendamento?”. Così sui social il senatore Pd, Marco Meloni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Referendum: Meloni (Pd), 'dopo schiaffo a voto fuori sede a Camera ci riproviamo al Senato'

La leader del Pd, Elly Schlein, chiede alla destra di tornare sui propri passi e sostenere l’emendamento del suo partito sul voto fuori sede per il referendum.

Il voto fuori sede per il referendum sulla giustizia diventa motivo di scontro tra governo e opposizioni.

