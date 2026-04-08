Un uomo ha rotto una finestra e ha fatto irruzione nell’appartamento dell’ex compagna, dopo che lei era andata a dormire da un’amica. La donna si trovava nell’abitazione di un’amica quando l’uomo si è introdotto nell’appartamento, causando danni alla finestra. L’episodio si è verificato in un contesto di tensione tra i due, senza che ci siano stati altri episodi di violenza o feriti.

La ex va a dormire a casa di un’amica e lui, pazzo di gelosia, fa irruzione nell’appartamento sfondando una finestra. È successo la notte tra domenica e lunedì a Torbole Casaglia. L’autore del blitz, un trentaquattrenne di Roncadelle, è stato arrestato dai carabinieri. Completamente fuori di sé, l’uomo si era introdotto nell’abitazione appunto infrangendo una finestra. Una volta in casa ha distrutto mobili, messo a soqquadro stanze e minacciato le due donne, in particolare la ex, una bresciana di 24 anni. Quando le ragazze hanno chiamato il 112, ha cercato di scappare. Ma i carabinieri lo hanno raggiunto e arrestato. Si tratta solo di uno dei numerosi interventi eseguiti dai militari tra Pasqua e Pasquetta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pazzo di gelosia distrugge casa. Lei era da un’amica

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