Stupra e picchia per gelosia la fidanzata in casa lei scappa in strada e chiede aiuto a un passante

Una giovane di 20 anni è stata violentata e picchiata dal suo fidanzato nella loro casa a Sesto San Giovanni. La ragazza è riuscita a scappare e si è rifugiata in strada, chiedendo aiuto a un passante. L’uomo, che aveva avuto una lite con la fidanzata per motivi di gelosia, ha aggredito brutalmente la ragazza prima di lei riuscire a mettersi in salvo. Ora si trova sotto shock, mentre le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

Una ragazza di 20 anni è stata violentata e picchiata dal suo fidanzato nella loro casa a Sesto San Giovanni, nel Milanese. Lui è stato fermato e arrestato dalla polizia.

