Pavard-Marsiglia è già finita | l’Inter non fa sconti e il francese torna sul mercato

L’Inter torna alla carica per Benjamin Pavard. Il difensore francese, arrivato in estate all’Olympique Marsiglia, non ha mai trovato il ritmo sperato e ora la società nerazzurra prova a portarlo via dal club francese. La pista si riapre, mentre il giocatore si trova ai margini delle scelte tecniche dell’OM. La strada verso Milano potrebbe riaccendersi nelle prossime settimane.

Il futuro di Benjamin Pavard appare sempre più lontano dall’ Olympique Marsiglia. Nonostante il ritorno in patria avvenuto in estate, il difensore francese non è riuscito a convincere l’ambiente dell’OM, finendo gradualmente ai margini delle rotazioni tecniche dopo un avvio di stagione promettente. Le prestazioni al di sotto delle aspettative e il calo del minutaggio nelle ultime settimane hanno spinto la dirigenza francese verso una decisione drastica: secondo quanto filtra dal club, non verrà esercitato il diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. L’ Inter, proprietaria del cartellino, ha già mostrato totale chiusura a qualsiasi ipotesi di sconto sulla cifra pattuita lo scorso agosto.🔗 Leggi su Serieagoal.it

Approfondimenti su Pavard Marsiglia

L’interesse per il futuro di Pavard all’Inter rimane vivo, con particolare attenzione al suo prestito al Marsiglia.

Pavard non resterà al Marsiglia.

Ultime notizie su Pavard Marsiglia

