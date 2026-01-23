Hamilton in pista a Fiorano segna un momento importante per la Ferrari, che ha presentato la nuova SF-26 pronta per la stagione di Formula 1. La monoposto, ancora in fase di sviluppo, presenta alcune sfide da affrontare prima dell'inizio del campionato. Questo test rappresenta un passo fondamentale nel percorso di preparazione e miglioramento della vettura, mentre l’attesa cresce per l’esordio ufficiale.

Il conto alla rovescia per l'inizio del nuovo Mondiale di Formula 1 è iniziato anche per la Ferrari, che ha svelato la SF-26 che proverà l'attacco al titolo. Primi giri a Fiorano con la nuova vettura per Lewis Hamilton e Charles Leclerc, in attesa dei test di febbraio in Bahrain. E sulla Rossa spunta anche un buco sopra le pance, che potrebbe essere una scelta aerodinamica.?(Credits: Ferrari). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Hamilton in pista a Fiorano. E sulla nuova Ferrari c'è un buco...

Lewis Hamilton debutta sulla Ferrari SF-26: test a FioranoLewis Hamilton ha effettuato un test sulla Ferrari SF-26 a Fiorano, segnando un momento di interesse nel mondo della Formula 1.

La nuova Ferrari SF-26 di Hamilton si ferma in mezzo alla pista dopo i primi giri: cosa è successoDopo i primi giri di prova, la Ferrari SF-26 di Hamilton si è fermata in pista.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Hamilton bate sua Ferrari e abandona o GP da Holanda

Argomenti discussi: Dopo le incomprensioni, la Ferrari cambia: Adami non sarà più l'ingegnere di pista di Hamilton; Ufficiale in Ferrari, Adami non è più l'ingegnere di pista di Hamilton; F1 | Presentazione Ferrari SF-26, la Rossa in pista a Fiorano venerdì 23. Le nuove tute di Leclerc e Hamilton; F1, la Ferrari cambia: Riccardo Adami non è più l’ingegnere di pista di Lewis Hamilton.

La Ferrari SF-26 in pista! Prima Hamilton e poi Leclerc: Elkann ai box e tanto entusiasmoLa cronaca in tempo reale della presentazione della nuova Ferrari SF-26 live da Fiorano con il primo shakedown della neonata monoposto di Maranello ... sport.virgilio.it

La nuova Ferrari SF-26 di Hamilton si ferma in mezzo alla pista dopo i primi giri: cosa è successoLa Ferrari SF-26 debutta in pista pochi istanti dopo la presentazione: Hamilton completa i primi giri e poi si ferma in mezzo alla pista ... fanpage.it

La Ferrari SF-26 debutta in pista pochi istanti dopo la presentazione Hamilton completa i primi giri e poi si ferma in mezzo alla pista. Il rientro immediato, cosa è successo - facebook.com facebook

F1, Ferrari svela la SF26 con tocco vintage anni '70. Hamilton in pista a Fiorano per i primi giri x.com