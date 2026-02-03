Tir cisterna con sostanze pericolose perde rimorchio sull’autostrada incidente a Exilles

Un tir cisterna che trasportava sostanze pericolose si è ribaltato nella galleria Cels a Exilles, nel comune di Susa. L’incidente è avvenuto nella notte tra lunedì e martedì, mentre il camion viaggiava sull’autostrada Torino-Bardonecchia-Frejus. Il rimorchio si è staccato, creando una situazione di rischio sulla carreggiata. Sul posto sono intervenute le squadre di emergenza per mettere in sicurezza l’area e gestire le sostanze pericolose. Nessuno sembra abbia riportato ferite gravi, ma il traffico è stato

Un tir cisterna, in viaggio sull'autostrada Torino-Bardonecchia-Frejus, ha perso il rimorchio nella galleria Cels a Exilles, nel comune di Susa, durante la notte tra lunedì 2 e martedì 3 febbraio 2026. La cisterna trasportava sostanze pericolose e si è staccata improvvisamente dalla motrice, causando un incidente che ha richiesto un lungo intervento dei Vigili del Fuoco. Otto squadre del comando provinciale di Torino hanno operato per mettere in sicurezza il mezzo, con un totale di 24 unità impegnate nella zona. Dopo essere stata portata all'esterno della struttura, la cisterna è stata soggetta a un travaso, effettuato in nottata, per spostare la sostanza tossica su una seconda cisterna di soccorso.

