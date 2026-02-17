Attimi di paura a Veroli furgone avvolto dalle fiamme in via Pastena

Un incendio ha coinvolto un furgone a Veroli questa mattina, causando momenti di paura tra i residenti di via Pastena. Il veicolo stava passando lungo la strada quando le fiamme sono divampate improvvisamente, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco. I pompieri sono arrivati rapidamente e hanno spento il fuoco, evitando che si diffondesse ad altre auto parcheggiate nelle vicinanze.

Il conducente è riuscito a mettersi in salvo appena in tempo. Una densa colonna di fumo nero ha allarmato i residenti della zona Mattinata di tensione quella vissuta oggi in via Pastena, alla periferia di Veroli (Frosinone). Intorno alle ore 11:30, un furgone che transitava lungo l'arteria stradale è stato improvvisamente interessato da un incendio che, nel giro di pochi istanti, ha avvolto completamente il mezzo. Secondo le prime ricostruzioni, il conducente del veicolo si sarebbe accorto di un'anomalia durante la marcia, notando probabilmente del fumo o un principio d'incendio provenire dal vano motore.