Paura a Rimini uomo sorpreso a forzare la porta dei vicini con un martello da carpentiere

A Rimini, un uomo gambiano ha cercato di forzare la porta di un vicino usando un martello da carpentiere, e per questo è stato arrestato dalla Polizia. La scena si è verificata nel pomeriggio, quando i vicini hanno chiamato le forze dell’ordine dopo aver notato l’uomo armeggiare con strumenti sospetti davanti a una casa.

Un arresto per tentato furto in abitazione il bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto questa mattina a Rimini. Un cittadino gambiano è stato fermato dagli agenti dopo essere stato sorpreso mentre cercava di forzare la porta di un appartamento, armato di un martello da carpentiere e di un cacciavite nascosto nei pantaloni. La segnalazione e l'intervento della Polizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato l'episodio si è verificato nelle prime ore della mattina, intorno alle 06:30, in via Ceccarelli n.31 a Rimini. Gli agenti della Volante sono stati inviati sul posto dopo la segnalazione di un uomo che stava colpendo con forza la porta di casa dei vicini, destando preoccupazione tra i residenti.