Donna accusa malore in chiesa soccorsa da poliziotto fuori servizio

Una donna si è sentita male durante la messa nella chiesa dei Santi Giovanni Battista e Lorenzo a Signa, sabato 7 febbraio. La causa è stata un improvviso malore che l’ha fatta cadere a terra. Un poliziotto fuori servizio presente in chiesa ha immediatamente soccorso la donna, chiamando i soccorsi. La scena ha attirato l'attenzione dei fedeli, mentre arrivavano i paramedici. La donna è stata portata in ospedale per ulteriori controlli.

Sabato 7 febbraio, durante la messa presso la parrocchia dei Santi Giovanni Battista e Lorenzo a Signa, in piazza Cavour, una donna ha improvvisamente accusato un malore e si è accasciata a terra.Priva di sensi, è stata prontamente soccorsa da un medico presente alla celebrazione e dal poliziotto Paolo Palli, sovrintendente della Polizia di Stato, in servizio presso la sezione di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica di Firenze.Palli, avendo notato prima di entrare in chiesa la presenza di un defibrillatore all'esterno dell'edificio, si è immediatamente attivato per recuperare l'apparecchiatura, permettendo così di avviare tempestivamente le prime manovre salvavita. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Esce di strada e si ribalta, infermiera soccorsa da un carabiniere fuori servizioUn carabiniere fuori servizio, mentre si recava al turno con la sua auto, ha prestato soccorso a un’automobilista uscita di strada e ribaltatasi.

Monossido in chiesa, malore a fine messa: pensionata soccorsa a CodognoDurante la messa delle 9 a Codogno, una pensionata ha accusato un malore dovuto a un possibile monossido.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.