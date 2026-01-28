Il funerale di Franco Amoroso lasciato a terra in Pronto soccorso | chiesa gremita per l’ultimo saluto

Da ilrestodelcarlino.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi a Senigallia si è svolto il funerale di Franco Amoroso, il 60enne morto lunedì scorso dopo due anni di lotta contro un tumore. La chiesa era piena di amici e familiari, che hanno voluto dargli l’ultimo saluto. La salma era stata lasciata a terra nel pronto soccorso prima di arrivare in chiesa, un dettaglio che ha colpito molti presenti. L’atmosfera era silenziosa e rispettosa, mentre tutti si stringevano intorno alla famiglia per l’ultimo addio.

Senigallia (Ancona), 28 gennaio 2026 –  Una chiesa gremita quella che oggi ha dato l’ultimo saluto a Franco Amoroso, il 60enne deceduto lunedì a causa di un tumore contro cui combatteva da due anni. Malato di tumore sdraiato a terra per ore in attesa di una barella al Pronto soccorso di Senigallia, via alle verifiche dell’Ast La foto della vergogna di Franco steso a terra per mancanza di barelle. Una settimana prima del decesso, si era recato al Pronto Soccorso e la sua foto disteso a terra, per mancanza di una lettiga, è diventa virale. Franco, da malato terminale si è trasformato in un simbolo di malasanità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

il funerale di franco amoroso lasciato a terra in pronto soccorso chiesa gremita per l8217ultimo saluto

© Ilrestodelcarlino.it - Il funerale di Franco Amoroso, lasciato a terra in Pronto soccorso: chiesa gremita per l’ultimo saluto

Approfondimenti su Franco Amoroso

Muore Franco Amoroso, il paziente rimasto a terra al pronto soccorso di Senigallia

Un uomo di 60 anni, Franco Amoroso, residente a Senigallia e originario di Treviso, è deceduto dopo aver trascorso ore a terra nel pronto soccorso.

Costretto a sdraiarsi a terra al Pronto Soccorso perché mancano le barelle: Franco Amoroso è morto

Franco Amoroso è morto al Pronto Soccorso di Senigallia, in provincia di Ancona.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Franco Amoroso

Argomenti discussi: Il Cai Verbano piange Franco Ramoni, l’uomo di Pian Cavallone; Ci ha lasciati Franco Belli; Addio a Franco Sicheri, il signore delle edicole: Un formidabile alleato dei cronisti nella caccia alle notizie; Addio a Carini, icona del parco. Si esibiva con i delfini a Gardaland.

il funerale di francoIl funerale di Franco Amoroso, lasciato a terra in Pronto soccorso: chiesa gremita per l’ultimo salutoOggi l’addio al 60enne malato di tumore: si era sdraiato a terra nell’ospedale di Senigallia per mancanza di barelle ... ilrestodelcarlino.it

il funerale di francoSenigallia – Ultimo saluto a Franco Amoroso, il parroco don Aldo: Non sei soloSENIGALLIA - Ultimo straziante addio alla chiesa delle Grazie di Senigallia, dove è stato officiato il funerale di Franco Amoroso, il 60enne conosciuto in tutta Italia per essere stato fotografato sdr ... veratv.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.