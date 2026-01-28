Il funerale di Franco Amoroso lasciato a terra in Pronto soccorso | chiesa gremita per l’ultimo saluto

Oggi a Senigallia si è svolto il funerale di Franco Amoroso, il 60enne morto lunedì scorso dopo due anni di lotta contro un tumore. La chiesa era piena di amici e familiari, che hanno voluto dargli l’ultimo saluto. La salma era stata lasciata a terra nel pronto soccorso prima di arrivare in chiesa, un dettaglio che ha colpito molti presenti. L’atmosfera era silenziosa e rispettosa, mentre tutti si stringevano intorno alla famiglia per l’ultimo addio.

Senigallia (Ancona), 28 gennaio 2026 – Una chiesa gremita quella che oggi ha dato l'ultimo saluto a Franco Amoroso, il 60enne deceduto lunedì a causa di un tumore contro cui combatteva da due anni. Malato di tumore sdraiato a terra per ore in attesa di una barella al Pronto soccorso di Senigallia, via alle verifiche dell'Ast La foto della vergogna di Franco steso a terra per mancanza di barelle. Una settimana prima del decesso, si era recato al Pronto Soccorso e la sua foto disteso a terra, per mancanza di una lettiga, è diventa virale. Franco, da malato terminale si è trasformato in un simbolo di malasanità.

