Un aereo della British Airways decolla da Las Vegas e, pochi secondi dopo il decollo, perde una ruota del carrello. Il pilota riesce comunque a mantenere il volo e atterrare a Londra senza problemi. Nessuno si è fatto male.

Un aereo ha perso una ruota pochi secondi dopo il decollo. È successo ad un Airbus A350-1000 della British Airways decollato da Las Vegas e diretto a Londra. L’episodio è avvenuto il 27 gennaio: come si vede dalle telecamere dell’aeroporto, l’aereo del volo BA274, poco dopo il decollo perde una ruota posteriore destra. L’airbus ha comunque proseguito il suo volo transatlantico, atterrando in sicurezza a Londra. Il carrello di atterraggio, infatti, spiegano alcune pagine specializzate, è progettato con ruote multiple che consentono un funzionamento sicuro anche in caso di guasto a una singola ruota. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Aereo perde una ruota del carrello pochi secondi dopo il decollo ma vola comunque da Las Vegas a Londra – Video

