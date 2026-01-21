Nel pomeriggio di ieri, martedì 20 gennaio, un uomo armato ha rapinato il supermercato Md di corso San Giovanni a Teduccio, a Napoli, portando via circa 400 euro. L’episodio si è verificato nel corso del pomeriggio e ha coinvolto un singolo rapinatore. Le forze dell’ordine sono intervenute prontamente, avviando le indagini per identificare e rintracciare il responsabile.

Rapina nel pomeriggio di ieri, martedì 20 gennaio, al supermercato Md di corso San Giovanni a Teduccio. Un uomo con il volto travisato è entrato in azione poco prima delle 16 e, armato di pistola, ha minacciato un cassiere facendosi consegnare l’incasso: il bottino, secondo una prima stima, è di circa 400 euro. Il rapinatore, descritto come un bandito solitario, avrebbe puntato l’arma contro il cassiere pretendendo l’immediata consegna del denaro. Dopo essersi impossessato dei contanti, si è allontanato in pochi secondi facendo perdere le proprie tracce. Sul luogo della rapina sono intervenuti gli agenti del commissariato San Giovanni-Barra, che hanno avviato gli accertamenti e raccolto le testimonianze dei presenti per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’assalto. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Napoli, armato di pistola rapina un supermercato: bandito fugge con 400 euro

