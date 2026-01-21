Rapina con pistola al supermercato a San Giovanni a Teduccio | bandito in fuga con 400 euro

Nella periferia est di Napoli, un supermercato MD a San Giovanni a Teduccio è stato teatro di una rapina. Un uomo armato di pistola ha minacciato un cassiere, riuscendo a fuggire con circa 400 euro. L’episodio si è verificato recentemente, mentre le forze dell’ordine sono impegnate nelle ricerche del responsabile.

Il malvivente ha fatto irruzione nel supermercato MD alla periferia Est di Napoli, minacciando uno dei cassieri con una pistola. Sulla vicenda indaga la polizia.

