Incendio in un palazzo a Garbatella | evacuate venti persone per il fumo

Un incendio ha coinvolto un appartamento al primo piano di una palazzina a Garbatella. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme in breve tempo. Ventisei persone sono state evacuate per precauzione a causa del fumo che si è diffuso nei locali. Fortunatamente, non ci sono feriti. La scena si è conclusa con l’intervento rapido delle forze dell’ordine e dei soccorritori.

Rogo in un appartamento al primo piano di una palazzina a Roma. Nessun ferito, evacuate in via precauzionale 20 persone per il fumo.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Garbatella Incendio Incendio in un appartamento a Roma, evacuate 20 persone a Garbatella Un incendio si è verificato questa mattina in un appartamento a Garbatella, a Roma. Venti persone evacuate, due cucine a fuoco: fumo e danni Venti persone sono state evacuate a causa di un incendio che ha coinvolto due cucine in un appartamento di via Mascheroni a Mestre. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Garbatella Incendio Argomenti discussi: Incendio nella notte in un palazzo di via Crespi: dodici persone evacuate, sette persone portate in ospedale; Scoppia un incendio in un appartamento a Castellamonte: un uomo intossicato in ospedale; L'incendio al Palazzo Reale di Torino e il salvataggio della SIndone; Fiamme in via Mascarella. Scoppia un incendio in un appartamento. Incendio in un palazzo a Garbatella: evacuate venti persone per il fumoRogo in un appartamento al primo piano di una palazzina a Roma. Nessun ferito, evacuate in via precauzionale 20 persone per il fumo. fanpage.it Marigliano, paura in via Libertà: incendio in un appartamento del Palazzo SerpicoMARIGLIANO – Momenti di forte apprensione questa mattina a Marigliano, dove un incendio divampato al terzo piano del Palazzo Serpico, in via Libertà, ha costretto all’evacuazione immediata dell’intero ... marigliano.net Incendio in una pizzeria di Secondigliano, evacuato il palazzo https://tg.la7.it/cronaca/secondigliano-incendio-palazzo-09-02-2026-252391 - facebook.com facebook Incendio in una pizzeria di Secondigliano, palazzo evacuato x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.