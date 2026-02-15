Palazzo evacuato incendio scoppiato al terzo piano

Un incendio si è sviluppato questa mattina al terzo piano di un palazzo in via Libertà a Giammoro, costringendo all’evacuazione di tutti gli occupanti. Le fiamme hanno prodotto un’intensa nube di fumo che ha invaso i piani superiori, spingendo i residenti a uscire in fretta. Sul posto sono arrivati i vigili del Fuoco di Milazzo, che stanno cercando di capire cosa abbia provocato la propagazione del fuoco.

A causa di un incendio è stato evacuato questa mattina un intero palazzo in via Libertà a Giammoro. A intervenire anche per scoprire le cause che hanno fatto propagare il fumo i vigili del Fuoco di Milazzo. Al momento non risultano feriti o gravi intossicati. Il rogo è scattato dal terzo piano dello stabile. A prestare aiuto i carabinieri di Pace del Mela e del radiomobile di Milazzo con i soccorritori del 118.