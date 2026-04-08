L’International Skating Union sembra intenzionata a riproporre il ritorno alle competizioni di pattinaggio di figura, con una possibile distinzione tra il “programma tecnico” e quello “artistico”. Dopo due tentativi precedenti che non hanno avuto successo, si parla di una nuova proposta che potrebbe essere presentata ufficialmente. Al momento, non ci sono conferme definitive, ma l’idea sembra ancora in fase di valutazione da parte dell’organizzazione.

Dopo due tentativi non andati a buon fine, l’ISU ci riprova. O meglio, sembra che ci voglia riprovare. Da quanto emerge da alcune fonti informate sull’argomento, sembra che la Commissione Tecnica di pattinaggio di figura, in realtà già nota nll’ambiente da quasi dieci anni, che se approvata cambierebbe per sempre l’asset della specialità del singolo. Al vaglio infatti ci sarebbe la volontà di eliminare i programmi corti e liberi così come li conosciamo. Al loro posto potrebbero essere introdotti altri due segmenti, uno più breve, denominato tecnico, e l’altro più lungo, chiamato semplicemente programma artistico. A quanto pare, sembra che se accettata, la novità potrebbe arrivare nell’annata sportiva 2027-2028. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pattinaggio di figura: ritorna lo spettro del “programma tecnico” e di quello “artistico? L’indiscrezione

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